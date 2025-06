Furti nei negozi e al supermercato tre denunce

Un pomeriggio movimentato per le forze dell’ordine, con tre denunce di furto in meno di un’ora. Domenica 29 giugno 2025, gli agenti delle volanti sono intervenuti rapidamente in varie località della città, garantendo la sicurezza dei commercianti e dei clienti. La sigla di questo intenso intervento evidenzia l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per contrastare il fenomeno dei furti, rafforzando la fiducia nella comunità.

Pomeriggio intenso per gli agenti delle volanti che domenica 29 giugno 2025 sono intervenuti, nel giro di un'ora, per tre diverse segnalazioni di furti avvenuti presso alcuni esercizi commerciali. Alle 18.20 una 39enne è stata fermata dal personale di vigilanza di un negozio di abbigliamento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

