Furti in treno | dalla tecnica della monetina allo zaino sostituito ecco a cosa fare attenzione Il commissario Fazio spiega come agiscono i ladri e cosa fare

Dalla tecnica della monetina per rubare la valigia allo zaino sottratto con destrezza dalla cappelliera, la Polfer di Milano mette in guardia da tecniche vecchie e nuove adottate dai ladri per sottrarre i nostri beni. La buona notizia è che rispetto al 2024 i furti a bordo treno, TAV compresa, sono in calo, secondo i dati della Polfer. Ma con l'avvicinarsi delle vacanze e l'aumento del numero di passeggeri non va mai abbassata la guardia. Lo spiega a FQMagazine il commissario capo della Polizia di Stato Marco Fazio, funzionario del compartimento della Polizia Ferroviaria Milano. Una persona si ferma ai piedi delle scale mobili o sulla porta del treno, quelli che seguono si bloccano e intanto un complice alleggerisce borse e tasche posteriori.