Furti in provincia | rubati una pistola e 30mila euro tra gioielli e pellicce

Sei vittima di furti sempre più audaci e sofisticati nella nostra provincia. Due episodi recenti, avvenuti a fine giugno, evidenziano come i ladri colpiscano abitazioni private portando via gioielli, pellicce e persino un’arma da fuoco. La sicurezza dei cittadini è in allarme: i carabinieri sono al lavoro per identificare i responsabili e tutelare la comunità. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli utili per proteggervi.

Ladri in azione: due episodi di particolare gravità registrati alla fine di giugno. Nel mirino dei malintenzionati abitazioni private, da cui sono stati asportati beni di valore, inclusa un'arma da fuoco. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Pistola a tamburo rubata da cassaforte a Tavagnacco. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: pistola - furti - provincia - rubati

Ha esploso alcuni colpi di pistola, fermato un tir terrorizzando il guidatore ed è salito a bordo. Sul sedile ha sparato di nuovo, frantumando il finestrino. Arrestato ieri - 24 giugno - un 35enne di origine albanese, considerato socialmente pericoloso e responsabil Vai su Facebook

Furto di salami, il racconto del proprietario: «Ho inseguito l’Ape e il ladro mi ha puntato la pistola alla testa»; Forzano una finestra e svaligiano casa: rubata anche una pistola; Fontana Liri, Furto in villa. Rubati soldi, oggetti in oro e una pistola.

Furti in provincia: rubati una pistola e 30mila euro tra gioielli e pellicce - non è stato possibile accertare se all'interno della cassaforte fossero custoditi anche dei proiettili. Come scrive udinetoday.it

Pistola rubata a Rapallo trovata in un blitz a Tor Bella Monaca - L’indagine dei carabinieri romani: una pistola semiautomatica calibro 9x21 rubata durante un furto in appartamento a Rapallo nel 2017, è stata ritrovata in un ... Si legge su ilsecoloxix.it