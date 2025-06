Furti in abitazione tre arresti a Brescia | in auto refurtiva per 175mila euro

Tre arresti scuotono Brescia: una banda di ladri specializzati in furti in abitazione è stata smantellata, con oltre 24mila euro in contanti e gioielli per 150mila euro sequestrati. I protagonisti, già noti alle forze dell’ordine, sono accusati di aver colpito diverse case del Nord Italia. Un colpo importante che dimostra come la sicurezza possa e deve essere rafforzata: la legalità si costruisce anche così.

Brescia, 30 giugno 2025 – Tre persone sono state arrestate a Brescia con in auto oltre 24mila euro in contanti e gioielli per 150mila euro. Sono ritenuti i componenti di una banda che avrebbe commesso furti in abitazioni del Nord Italia. In carcere sono finiti un 40enne della Spezia, un 33enne di Tortona e una 40enne piacentina, tutti con precedenti per furti analoghi. Secondo le indagini, la refurtiva trovata in auto proveniva da un’abitazione a Sabbioneta, in località Ponterra, in provincia di Mantova. I beni rubati sono stati restituit i ai proprietari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Furti in abitazione, tre arresti a Brescia: in auto refurtiva per 175mila euro

