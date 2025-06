Furti d' auto in trasferta minorenni del Foggiano colti in flagrante e arrestati dopo un tentativo di fuga

Tre minorenni del Foggiano sono stati arrestati a Termoli mentre tentavano di scappare con un'auto rubata, sorprendendo i Carabinieri in azione. Le giovani menti, tra i 16 e i 17 anni, si erano avventurati in un gesto rischioso che ha portato alla loro cattura immediata. Un episodio che mette in luce l'importanza della vigilanza e delle forze dell'ordine nel contrastare il crimine giovanile, sottolineando come le azioni sconsiderate possano avere conseguenze gravi.

Tre minorenni residenti in provincia di Foggia, di etĂ compresa tra i 16 e i 17 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri della Compagnia di Termoli con l'accusa di concorso in furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: minorenni - arrestati - furti - auto

Tentano furto in una scuola a Catania: arrestati due minorenni - Due adolescenti, di 15 e 17 anni, sono stati arrestati a Catania mentre tentavano un furto in una scuola.

Furti d’auto a #Termoli, arrestati tre minorenni del Foggiano: incastrati dopo inseguimento Vai su X

Venezia, 6 arresti in 24 ore: Furti, droga e mandato europeo La Polizia ha arrestato sei persone tra Mestre e il centro storico. Interventi per furti su auto e in negozi, spaccio di droga e un arresto su mandato europeo. Espulsione per un irregolare. #notizie #ne Vai su Facebook

Furti d’auto, tre minorenni arrestati in flagranza. Recuperate due vetture rubate; Furti d’auto a Termoli, arrestati tre minorenni del Foggiano: incastrati dopo inseguimento; Schianto con una delle auto rubate, poi svaligiano tre abitazioni: due minorenni in carcere.

FURTO Furto d’auto: tre minorenni foggiani arrestati dai Carabinieri a Termoli - Tre minorenni residenti in provincia di Foggia sono stati arrestati dai Carabinieri del N. Secondo statoquotidiano.it

Tre minorenni arrestati per furto aggravato: rubate due auto in poche ore - TERMOLI – Tre minorenni, tutti residenti in provincia di Foggia e di età compresa tra i 16 e i 17 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato per concorso in furto aggravato ... Segnala molisenetwork.net