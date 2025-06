Furti a raffica nelle case | 3 arresti recuperati soldi e gioielli per 200mila euro

Furti a raffica scuotono Brescia: tre arresti, gioielli e denaro per 200mila euro recuperati e una banda smantellata. Un’operazione tempestiva delle forze dell’ordine ha evitato che il colpo si concludesse con un bottino ancora più ingente. La lotta contro il crimine continua, e questa vittoria testimonia l’efficacia del lavoro investigativo nel proteggere la comunità locale.

Tre volti noti alle forze dell'ordine, una banda affiatata, un bottino prezioso e un colpo sventato grazie alla rapidità degli investigatori della Squadra Mobile di Brescia. È il bilancio dell'operazione portata a termine nel pomeriggio di domenica, che ha portato all'arresto di tre cittadini. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: furti - raffica - case - arresti

Raffica di furti a Bellizzi: nel mirino una ludoteca, una palestra e un centro estetico - Una sequenza preoccupante di furti ha colpito Bellizzi, con ladri che hanno preso di mira una ludoteca, una palestra e un centro estetico all'interno di un unico complesso commerciale.

Erano il terrore degli anziani Roma. I poliziotti hanno arrestato dieci ladri sudamericane di bande divere, sorpresi a rubare alle passanti e nei supermercati. Tutti gli arresti sono convalidati. Vai su Facebook

?? Furti a raffica nelle case: 3 arresti, recuperati soldi e gioielli per 200mila euro; Raffica di arresti a Cuneo durante l'operazione Me òm, sgominata la banda dei furti nelle case; Raffica di furti in casa in valle di Non, arrestati due albanesi.

Furti a raffica nelle case: 3 arresti, recuperati soldi e gioielli per 200mila euro - Gli investigatori hanno poi fatto luce su un furto avvenuto la stessa sera a Sabbioneta, in località Ponterra: i tre si erano introdotti in una casa privata, rubando proprio l'oro e il denaro ... bresciatoday.it scrive

Raffica di arresti a Cuneo durante l'operazione "Me òm", sgominata la banda dei furti nelle case - E’ di nove misure cautelari il bilancio dell’operazione “Me òm” condotta dalla Squadra mobile di Cuneo e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Asti. Lo riporta virgilio.it