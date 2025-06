Furibonda lite nel traffico | turisti aggrediti con catene e spranghe

Una furibonda lite nel traffico si è trasformata in un episodio violento che ha coinvolto turisti aggrediti con catene e spranghe. Ieri mattina, la polizia ha denunciato un 16enne e un 17enne napoletani per lesioni personali aggravate. L’intervento, avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Acton, ha evidenziato ancora una volta come la sicurezza urbana sia una priorità. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa intricata vicenda...

Ieri mattina, la polizia ha denunciato un 16enne ed un 17enne, entrambi napoletani, per lesioni personali aggravate in concorso. In particolare, nella notte tra sabato e domenica, gli agenti sono intervenuti in via Acton all’angolo con Galleria della Vittoria per la segnalazione di alcune persone. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

