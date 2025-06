Furgone prende fuoco lungo l' A1 | due chilometri di coda tra Parma e Campegine

Un incidente inatteso ha trasformato un normale viaggio in un incubo: un furgone in fiamme sulla A1 tra Parma e Campegine ha causato due chilometri di coda, paralizzando il traffico. Le cause sono ancora da chiarire, mentre i soccorritori stanno intervenendo per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La situazione rimane critica, e si consiglia agli automobilisti di pianificare percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi.

Un furgone ha preso fuoco, per cause in corso di accertamento, nel tardo pomeriggio di lunedì 30 giugno, mentre stava percorrendo l'autostrada A1 tra i caselli di CampegineTerre di Canossa e di Parma, in direzione Milano. L'allarme è scattato prima delle ore 19. Sul posto sono arrivate alcune. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

