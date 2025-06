Furgone contro il guardrail | un ferito gravissimo L' ipotesi malore prima della sbandata

Un drammatico episodio si è verificato ad Eraclea (Venezia), dove un furgone ha perso il controllo e si è schiantato contro il guardrail, lasciando un uomo gravemente ferito. La dinamica dell'incidente sembra suggerire un malore prima della sbandata, alimentando l'incertezza sulle cause. Mentre i soccorsi intervengono prontamente, si apre un'indagine per chiarire come si sia arrivati a questa tragica scena, sottolineando l'importanza della sicurezza sulle strade.

ERACLEA (VENEZIA) - Sbanda con l'auto e si schianta contro il guardrail: è di un ferito gravissimo il bilancio dell'incidente avvenuto alle 16.45 di lunedì 30 giugno lungo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Furgone contro il guardrail: un ferito gravissimo. L'ipotesi malore prima della sbandata

In questa notizia si parla di: guardrail - ferito - gravissimo - furgone

