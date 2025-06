Funerali Alessandro Coatti a Longastrino dal ricordo commosso della cugina alle canzoni di Mango e Battiato

Un giorno di grande commozione a Longastrino, dove la chiesa si è riempita per i funerali di Alessandro Coatti, il giovane di 38 anni tragicamente scomparso in Colombia. Tra ricordi affettuosi della cugina e le note emozionanti di Mango e Battiato, la comunità si stringe nel dolore. Un addio che lascia un’impronta profonda, mentre le indagini sul delitto continuano a fare luce su una vicenda ancora avvolta nel mistero.

