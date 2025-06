Fumo passivo perché il divieto di fumare anche all’aperto ha senso | le prove scientifiche dietro la svolta francese

Il divieto di fumare anche all’aperto in Francia dimostra come le decisioni politiche possano essere guidate da solide evidenze scientifiche. Con l’obiettivo di proteggere i più vulnerabili, soprattutto i bambini, questa misura si basa su dati che sottolineano l’impatto devastante del fumo passivo sulla salute pubblica. La scienza ci invita a riflettere: proteggere le nuove generazioni è possibile e necessario.

La Francia ha introdotto un nuovo divieto di fumo all’aperto in molte aree pubbliche, con l’obiettivo dichiarato di ridurre l’esposizione al fumo passivo, soprattutto per i bambini. Una misura che trova solide basi nella ricerca scientifica: secondo l’OMS circa 600mila decessi all’anno nel mondo sono attribuibili al fumo passivo e quasi un terzo riguarda minori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Fumo passivo, perché il divieto di fumare anche all’aperto ha senso: le prove scientifiche dietro la svolta francese

