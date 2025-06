Fulmini e saette sul Mondiale per Club | così la Coppa del Mondo è a rischio! Maresca guida gli scontenti

Fulmini e saette scuotono il Mondiale per Club, mentre la coppa del mondo 2026 negli Stati Uniti si fa sempre più incerta. Le sospensioni frequenti e le proteste mettono in dubbio la sostenibilità di un evento globale che rischia di diventare vittima della sua stessa imprevedibilità meteo. Un quadro complesso, che mette a dura prova organizzatori, giocatori e tifosi, spingendo a riflettere su un futuro più sicuro e sostenibile per il calcio internazionale.

Perché tante interruzioni per allerta meteo al Mondiale? La "colpa" è dei fulmini - Perché ci sono così tante interruzioni per allerte meteo al mondiale? La risposta si nasconde nei numeri: negli Stati Uniti, i fulmini causano in media 30 decessi all’anno, e le regole rigorose di sicurezza sono fondamentali per proteggere atleti e spettatori.

Davide Frattesi rientra in Italia: il suo Mondiale per Club è finito. Il centrocampista non ha recuperato dal problema fisico e lascia il ritiro dell'Inter negli USA prima della partita contro il Fluminense. Frattesi è il quinto giocatore nerazzurro a lasciare il ritiro dopo Vai su Facebook

