Fulmini clima torrido e campi duri | il Mondiale per Club è solo un antipasto del 2026

Tra fulmini minacciosi, un clima torrenziale e campi di gioco irrimediabilmente duri, il Mondiale per club 2023 si presenta come un antipasto del grande spettacolo del 2026. Stati Uniti, Messico e Canada non solo accoglieranno il prossimo mondiale, ma l’attuale allarme climatico non cambierà : scopriamo insieme perché l’emergenza non si ferma, anche in un contesto così prestigioso.

Perché tante interruzioni per allerta meteo al Mondiale? La "colpa" è dei fulmini - Perché ci sono così tante interruzioni per allerte meteo al mondiale? La risposta si nasconde nei numeri: negli Stati Uniti, i fulmini causano in media 30 decessi all’anno, e le regole rigorose di sicurezza sono fondamentali per proteggere atleti e spettatori.

