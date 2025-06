Fugatti | I vigili del fuoco saranno esentati dal pagamento del ticket sanitario

Durante la presentazione del campeggio, Maurizio Fugatti ha annunciato un'importante novità: i vigili del fuoco e gli operatori della protezione civile saranno esentati dal pagamento del ticket sanitario dopo un intervento. Questa misura mira a riconoscere il valore e l’impegno di chi opera quotidianamente per la nostra sicurezza. Un passo avanti che dimostra attenzione e gratitudine verso queste figure fondamentali per il nostro territorio.

“Creeremo un percorso per cambiare il regolamento sanitario affinché gli operatori della protezione civile che, dopo un intervento, si presentano al pronto soccorso siano esentati dal pagamento del ticket”. Sono queste le parole dette da Maurizio Fugatti durante la presentazione del campeggio. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Si sblocca il caso del vigile del fuoco volontario di Arco che in servizio si è sentito male. Sulla vicenda è intervenuto il presidente Fugatti che dice: "nessun volontario della protezione civile in servizio paga il ticket se finisce in ospedale". Vai su X

