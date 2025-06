Fuga di gas distrugge una palazzina | calcinacci cadono sulle auto in strada

Un’esplosione devastante a Sassari sconvolge la tranquillità di via Principessa Maria. La fuga di gas da una bombola ha causato il crollo di una palazzina, con calcinacci che si sono abbattuti sulle auto in strada, creando un quadro di emergenza e paura. Mentre i Vigili del fuoco lavorano senza sosta per mettere in sicurezza l’area, si indaga sulle cause di questa terribile esplosione, un evento che lascia la comunità sotto shock e in attesa di risposte.

Una fuga di gas da un bombola sarebbe all'origine dell'esplosione che nella mattina di oggi lunedì 30 giugno a semidistrutto una palazzina a Sassari in via Principessa Maria. L'esplosione si sarebbe verificata durante l'intervento dei Vigili del fuoco, chiamati sul posto poco prima delle 12:30. 🔗 Leggi su Today.it

