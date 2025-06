Fuga dall' afa | i 10 migliori rifugi sul Lago di Como da raggiungere in estate

fuga dall'afa: i 10 migliori rifugi sul Lago di Como da raggiungere in estate. Quando il caldo diventa insopportabile, niente è più rinfrescante di una fresca escursione tra boschi e panorami mozzafiato. Salire in quota, a piedi o in mountain bike, è un’esperienza rigenerante anche per chi non è un esperto. Ecco, allora, una selezione dei migliori rifugi da scoprire facilmente partendo da Como, per vivere l’estate in modo autentico e avventuroso.

In estate, quando si cerca un riparo dall'afa cittadina, salire in quota, a piedi o in mountain bike, è un'esperienza meravigliosa. Così, insieme alle migliori camminate del Lario, abbiamo scelto dieci rifugi da raggiungere in poco tempo partendo da Como. Non occorre essere esperti scalatori: a. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: rifugi - como - raggiungere - estate

Indicazioni dettagliate per chi volesse raggiungere il Rifugio del Fargno. Vai su Facebook

Fuga dall'afa: i 10 migliori rifugi sul Lago di Como da raggiungere in estate; Fughe al fresco: i 10 migliori rifugi da raggiungere in estate; Tre Cime di Lavaredo, riapre la strada: prenotazione obbligatoria e nuovi prezzi. Ecco tutte le novità del 2025.

Fuga dall'afa: i 10 migliori rifugi sul Lago di Como da raggiungere in estate - Dal rifugio e dintorni si gode una vista panoramica d’eccezione sul lago di Como e di Lugano, sul Gruppo del Rosa, sulle montagne della Valchiavenna, il Monte Disgrazia in Valmasino, il Legnone e ... Secondo quicomo.it

Estate 2025: riaprono i rifugi CAI e le malghe in Lombardia - Sostegno regionale e interesse dei giovani rilanciano il turismo di montagna, con l’invito del CAI alla prudenza e al rispetto ... Segnala italiaatavola.net