Fuga da casa e mistero | Sandro visto a Napoli Mobilitazione per trovarlo

Da giorni, l’intera comunità è in fermento per la scomparsa di Sandro Benvenuti, il giovane di Firenzuola che ha fatto perdere le sue tracce il 17 giugno scorso. Ora, una svolta importante: le immagini di una telecamera a Napoli lo ritraggono chiedere lavoro in una pizzeria. La mobilitazione è scattata: dove si trovi Sandro, e cosa stia vivendo, resta un mistero da svelare.

San Miniato (Pisa), 30 giugno 2025 – C’è una certezza, arrivata proprio ieri mattina: Sandro Benvenuti sta bene, e si troverebbe nella zona di Napoli. Lo ha ripreso, sabato, una telecamera di video sorveglianza di una pizzeria nella quale il giovane – scomparso da Firenzuola il 17 giugno scorso – è andato a chiedere lavoro. “E’ arrivata la segnalazione – dice l’avvocato Daica Rometta (associazione Penelope) che assiste i familiari del giovane – e la foto che ci è stata inviata mostra nitidamente il volto di Sandro. I carabinieri di Napoli sono allertati. La situazione è in evoluzione, vediamo se Sandro si presenterà di nuovo nel locale rispettando un appuntamento con il titolare”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fuga da casa e mistero: “Sandro visto a Napoli”. Mobilitazione per trovarlo

In questa notizia si parla di: sandro - napoli - fuga - casa

Calcio a 5: Sandro Abate, Feldi Eboli e Napoli mettono il timbro su gara -1 dei playoff - Il primo turno dei quarti di finale dei playoff scudetto di calcio a 5 Serie A 2024-2025 ha regalato emozioni e sorprese.

“In prima fila Stefania Corona, la moglie di Alvaro e il suo nuovo compagno. Vederli lì insieme, proprio nei primi banchi, mi ha fatto male. Mi è tornato in mente un episodio che non riesco a dimenticare” Lo sfogo di Claudio Di Napoli, regista e amico fraterno di Vai su Facebook

Fuga da casa e mistero: “Sandro visto a Napoli”. Mobilitazione per trovarlo; Cagliari, l'ex latitante Sandro Arzu suicida nel carcere di Cagliari pochi giorni dopo l'arresto: era in fuga; Esclusiva PA – Sandro Mazzola: “Scudetto? Sfida tra Inter e Napoli fino alla fine. Questo Benevento mi piace molto”.

Fuga da casa e mistero: “Sandro visto a Napoli”. Mobilitazione per trovarlo - Il 21enne originario di San Miniato ha chiesto lavoro in una pizzeria della città. Da msn.com

Napoli, pistole e droga in casa: arrestato 31enne dopo la fuga - Il Mattino - Arrestato 31enne, dopo aver trovato nella sua abitazione: 5 pistole, 128 munizioni, oltre 1 chilo di marijuana, poi ... Riporta ilmattino.it