Fuga a folle velocità e droga nascosta in un albergo a Giugliano | arrestato 24enne casertano

Una fuga rocambolesca tra le strade di Portico e Capodrise, un inseguimento ad alta velocità e il ritrovamento di droga nascosta in un albergo di Giugliano, hanno portato all’arresto di un 24enne casertano. L’episodio mette in luce quanto la criminalità possa essere imprevedibile e pericolosa, ma anche come le forze dell’ordine siano sempre pronte a intervenire per garantire la sicurezza della comunità. La vicenda si è conclusa con un sequestro significativo e un ennesimo colpo alle attività illecite.

Ha cercato di sfuggire ai carabinieri lanciando l’auto a folle velocità tra le strade di Portico e Capodrise, ma il suo tentativo si è concluso con un arresto e un sequestro: 65 dosi di droga, oltre 300 euro in contanti e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Fuga a folle velocità e droga nascosta in . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Fuga a folle velocità e droga nascosta in un albergo a Giugliano: arrestato 24enne casertano

In questa notizia si parla di: folle - velocità - droga - fuga

A folle velocità sperona in carabinieri e salta il rosso con moglie incinta a bordo: ubriaco e senza patente - Un 28enne di Bologna ha scatenato il panico mentre tentava di sfuggire a un controllo dei carabinieri, speronando un'auto delle forze dell'ordine e ignorando i semafori rossi.

Tre magrebini su una BMW, in fuga a tutta velocità dai Carabinieri dopo aver ignorato l’alt, si schiantano contro un’altra auto con a bordo marito e moglie: stavano andando a prendere il figlio a una festa. L’uomo, Bruno Ansaloni, noto e stimato imprenditore ag Vai su Facebook

Non si fermano all'alt dei carabinieri, 5 giovani presi dopo una folle fuga: trovati 20 chili di fumo e una pistola; Fuga folle tra le strade di Catona, sperona agenti e lancia droga dal finestrino: arrestato 23enne; Catona, folle fuga in auto e poi l'arresto per droga. Sequestrato ad un 23enne ingente quantitativo.