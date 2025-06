Frosinone i prossimi appuntamenti in piazza Turriziani

Frosinone si prepara a vivere un’estate ricca di emozioni con gli imperdibili appuntamenti in piazza Turriziani. Questa sera, lunedì 30 giugno alle 20, l’atmosfera si infiammerà con il concerto degli allievi Fisart, diretti dalla talentuosa Francesca Scupola, intitolato “Always music”. Un’occasione unica per immergersi nella musica e scoprire i futuri talenti della scena musicale locale. Non mancate, perché ogni serata promette sorprese e grande divertimento!

Prosegue il calendario degli appuntamenti estivi in piazza Turriziani. Stasera,lunedì 30 giugno alle 20, la piazza ospiterà il concerto degli allievi Fisart (direttrice artistica: Francesca Scupola). L’evento, intitolato “Always music”, vedrà protagonisti studenti di un’età compresa tra i 6 e i. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: piazza - appuntamenti - turriziani - frosinone

"Event giochi" piace a grandi e piccini: ancora nove appuntamenti in piazza con gli spazi a misura di bambino - L'entusiasmo e la partecipazione hanno superato le aspettative, confermando che eventi pensati per tutte le età creano momenti di gioia condivisa.

'INDACO', VENERDÌ IL CONCERTO IN PIAZZA TURRIZIANI... Inizia un ricco calendario di eventi estivi anche in Piazza Turriziani: primo appuntamento all’insegna della grande Musica previsto per venerdì 6 giugno alle ore 21 con il concerto degli 'Indaco', p Vai su Facebook

Frosinone, i prossimi appuntamenti in piazza Turriziani; Swing, soul e funk: Overfunk; Frosinone - Ancora musica sotto le stelle in piazza Turriziani: sul palco i Four Seasons Swing & Soul Quartet.

Frosinone, apre piazza Turriziani. Il sindaco: «Luogo di tutti i cittadini, sia tutelato» - Il Messaggero - Gli appuntamenti della domenica a Rieti e in tutto il Reatino. Riporta ilmessaggero.it

Frosinone – In piazza Turriziani l’imperdibile concerto di Indaco con Enzo Gragnaniello e Ricky Portera - Tu News 24 - Venerdì 6 giugno alle 21, in piazza Turriziani, si terrà il concerto degli Indaco con due ospiti specialissimi: Enzo Gragnaniello e Ricky Portera. Scrive tunews24.it