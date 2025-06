Frosinone Giugno in Musica in scena il 1° e il 3 luglio

Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica e dell’arte a Frosinone! La seconda edizione di "Giugno in Musica" torna con due concerti imperdibili il 1° e il 3 luglio presso la suggestiva Villa Comunale. Dopo il rinvio, gli eventi promettono di regalare emozioni uniche, sottolineando ancora una volta l’importanza della cultura come elemento di unione e crescita per la comunità. Non perdere l’occasione di essere parte di questa straordinaria esperienza musicale!

Si terranno martedì 1° luglio e giovedì 3 luglio i due concerti, precedentemente rimandati, nell'ambito della seconda edizione per "Giugno in Musica" alla Villa Comunale di Frosinone. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Frosinone (assessorato alla cultura di Simona Geralico)

