Frode in Champagne il viticoltore Didier Chopin rischia quattro anni di carcere Si indaga anche su violenze sessuali

Scandalo nel mondo dello Champagne: il viticoltore Didier Chopin rischia fino a quattro anni di carcere per frode e possibili violenze sessuali. L'inchiesta, in corso presso il Tribunale di Reims, mette sotto accusa la produzione e distribuzione di falso Champagne tra il 2022 e il 2023. La sentenza definitiva è attesa per il 2 settembre, lasciando aperta una pagina inquietante nella storica regione vinicola.

Il procuratore del Tribunale Correctionnel di Reims ha chiesto una pena di quattro anni di carcere per il viticoltore accusato di aver prodotto e distribuito falso Champagne tra il 2022 e il 2023. La sentenza definitiva il prossimo 2 settembre. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Frode in Champagne, il viticoltore Didier Chopin rischia quattro anni di carcere. Si indaga anche su violenze sessuali

