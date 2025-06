Freytes rispetta | Inter grande squadra ma Fluminense vuole i quarti!

Juan Pablo Freytes si prepara ad affrontare l’Inter con il cuore e la testa, consapevole della forza del Fluminense. La profondità della rosa brasiliana, in particolare in difesa, rappresenta un’arma in più per sfidare i grandi club europei. In un contesto di alta tensione e ambizione, il difensore argentino sottolinea: «La squadra ha tutte le carte in regola per avanzare ai quarti e dimostrare il proprio valore nel Mondiale per Club».

Juan Pablo Freytes si è pronunciato in merito alla prossima sfida del suo Fluminense contro l’Inter. Particolare enfasi sulla profondità della rosa dei brasiliani in difesa. IL COMMENTO – Juan Pablo Freytes ha concesso un’intervista a Globo Esporte in vista degli ottavi di finale del Mondiale per Club tra Fluminense e Inter. Il calciatore argentino si è così pronunciato sul punto: «La verità è che Ignácio può giocare, io posso giocare, Thiago può giocare, Manuel può giocare, ci sono molti giocatori che giocano in quella stessa zona del campo. Giocare con Thiago è molto positivo perché, come ho detto, non c’è bisogno di parlare della sua esperienza, di dove ha giocato, di cosa ha vinto. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Freytes rispetta: «Inter grande squadra, ma Fluminense vuole i quarti!»

