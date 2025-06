Frenata di primavera per il fatturato delle imprese ma il trimestre resta positivo

La frenata primaverile non ferma il progresso complessivo delle imprese italiane: sebbene maggio abbia evidenziato una correzione nel fatturato, il trimestre si conferma positivo grazie alla solidità di domanda e ordini. Tuttavia, crescono le preoccupazioni su impianti e costi, mettendo alla prova la resilienza del settore. È un momento di sfide e opportunità, che richiede strategie agile per mantenere il passo in un contesto in evoluzione.

A maggio l’indicatore RTT del Centro studi Confindustria registra una correzione al ribasso del fatturato reale delle imprese italiane, con flessioni più marcate nei servizi e nell’industria. Le attese di giugno delle grandi aziende industriali restano stabili, trainate da domanda e ordini, ma crescono i timori su impianti e costi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Frenata di primavera per il fatturato delle imprese, ma il trimestre resta positivo

In questa notizia si parla di: fatturato - imprese - frenata - primavera

Imprese, Ferrarelle Società Benefit: nel 2024 fatturato a 241 milioni di euro, +3% su 2023 - Nel 2024, Ferrarelle S.p.A. Società Benefit ha confermato la propria solidità economica, registrando un fatturato di 241 milioni di euro, con un incremento del 3% rispetto al 2023.

Frenata di primavera per il fatturato delle imprese, ma il trimestre resta positivo; Pasqua e Ponti di primavera 2025: il turismo nella provincia di Viterbo; Genova, debole l’economia a inizio 2023 ma con ripresa a primavera.

Imprese: Intesa Sp-Prometeia, manifattura in frenata in 2024, cresce chi punta su export - Prometeia, manifattura in frenata in 2024, cresce chi punta su export. Segnala ilsole24ore.com

Imprese, arriva un’altra frenata: ordini e fatturato in calo anche nel terzo trimestre - Il risultato dell’indagine sui dati congiunturali realizzata dal Centro Studi Confapi. Si legge su brescia.corriere.it