Frejus esondato a Bardonecchia le immagini del paese sotto fango e acqua

Il maltempo ha colpito duramente Bardonecchia, con il rio Frejus che è esondato, sommergendo il paese sotto fango e acqua. Le immagini sono drammatiche: un morto, evacuazioni di emergenza e l’A32 chiusa. In tutta la zona si registra allerta massima e zona rossa attiva, mentre le autorità lavorano senza sosta per gestire questa grave emergenza. La forza della natura ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare e prepararsi ai fenomeni meteorologici estremi.

Esondazione a Bardonecchia, il Rio Frejus rompe gli argini in centro. Sindaca: "State a casa" - L'emergenza a Bardonecchia si intensifica: il rio Frejus, dopo quasi due anni dall'alluvione del 2023, rompe gli argini e provoca disagi incredibili in centro.

