Fregene Michelangelo Iossa racconta la Storia della moda italiana

origini, le evoluzioni e le sfide di un settore che ha rivoluzionato l’Italia nel mondo. Con la passione e la competenza di Michelangelo Iossa, questa serata promette di svelare i segreti dietro l’eleganza italiana, intrecciando storia, cultura e innovazione. Un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire come la moda sia diventata un patrimonio nazionale e globale. La moda tra talento, storia e business etico si racconta in un evento da non perdere.

Fiumicino, 30 giugno 2025- Sarà l’elegante Giardino della Biblioteca “Gino Palotta”, nel cuore verde di Fregene, ad ospitare venerdì 11 luglio 2025, alle ore 19.00, la presentazione del libro “Storia della moda italiana. Tessuti, riti e miti dal Rinascimento a Valentino” del giornalista e scrittore Michelangelo Iossa. L’evento – dal titolo “La moda tra talento, storia e business etico” – rappresenterà un’occasione preziosa per approfondire le connessioni tra arte, creatività, cultura d’impresa e Made in Italy. Con l’autore dialogherà Velia Maria Lapadula, curatrice dell’incontro e consulente in gestione e marketing per le politiche sociali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

