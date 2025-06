Freeze il nuovo comedy show con Nicola Savino e Rocio Munoz Morales | quando in tv

Se siete appassionati di comicità e intrattenimento, non potete perdere "Freeze", il nuovo comedy show della Rai condotto da Nicola Savino e Rocio Munoz Morales. Dopo il successo di "Step" e "Stasera tutto è possibile", questa fresca produzione promette risate, musica e tanto divertimento. Ma quando approderà in TV? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e la data di messa in onda!

Freeze è il nuovo comedy show della Rai. Dopo il successo di Step (Stasera tutto è possibile), l’emittente pubblica ha deciso di sperimentare un nuovo programma comico. Scopriamo insieme chi sono i conduttori e cosa vedremo. Arriva Freeze, il nuovo comedy show della Rai: chi sono i conduttori. Musica, informazione, intrattenimento e anche comicità. Al Centro di Produzione Rai di Napoli, venerdì 27 giugno 2025, sono stati presentati i palinsesti con l’offerta per la stagione 2025-2026. Tra le novità c’è un nuovo comedy show dal titolo Freeze. A condurlo ci sarà una coppia, quella formata da Nicola Savino (che torna quindi in prima serata sulla Rai) e Rocìo Muñoz Morales. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Freeze, il nuovo comedy show con Nicola Savino e Rocio Munoz Morales: quando in tv

In questa notizia si parla di: freeze - comedy - show - nicola

