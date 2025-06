Frattura non adeguatamente diagnosticata né trattata | Asl Napoli 2 costretta a risarcire un paziente

Una diagnosi e un trattamento tempestivi sono fondamentali per garantire la salute e il benessere dei pazienti. Quando queste procedure vengono trascurate, le conseguenze possono essere gravissime, come nel caso dell'ASL Napoli 2 Nord, che si è vista costretta a risarcire un paziente per danni irreversibili causati da una frattura non correttamente diagnosticata né trattata. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda e le implicazioni per la sanità pubblica.

L'Asl Napoli 2 Nord costretta a risarcire un paziente per una frattura "non adeguatamente diagnosticata né trattata" che ha causato danni irreversibili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

