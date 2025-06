Fratelli d' Italia | Vertici delle società partecipate scelti senza coinvolgere l' opposizione

Recenti decisioni del Sindaco di Rimini sulla nomina dei vertici delle società partecipate sono state adottate senza coinvolgere l’opposizione, sollevando preoccupazioni sulla trasparenza e sulla rappresentatività democratica. Questa modalità di gestione rischia di compromettere la collegialità e il controllo democratico sulle scelte strategiche della città. È fondamentale promuovere un dibattito aperto e inclusivo per garantire che le decisioni pubbliche rispecchino gli interessi di tutta la comunità, non solo di pochi.

"E’ di pochi giorni fa la notizia che durante il consiglio comunale di giovedì scorso il Sindaco di Rimini, ancora una volta, ha comunicato la nomina dei vertici delle società partecipate senza alcun processo di coinvolgimento delle forze di opposizione. Decisioni importanti, che incidono. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

