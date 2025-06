Fratelli d’Italia e parenti di Lupiae | con il Cda torna la logica di spartizione

Fratelli d’Italia e Parentisi di Lupiae si fronteggiano con la consueta strategia di spartizione, mentre il Cda della Lupiae Servizi diventa il palcoscenico di una lotta di potere tra le forze politiche locali. La sindaca di Lecce si trova ora a dover svelare le carte, cercando di mantenere equilibrio e stabilità in un clima di tensione crescente. La partita è aperta: chi uscirà vincitore da questa sfida?

LECCE – Sulla composizione del prossimo consiglio di amministrazione della Lupiae Servizi, società interamente partecipata dal Comune di Lecce dal 2004, i partiti e i movimenti della maggioranza stanno dando luogo alla classica prova di forza. Alla sindaca spetta il compito di sbrogliare la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: lupiae - fratelli - italia - parenti

Oggi, in data 16 giugno, 3 consiglieri di Fratelli d’Italia* hanno dimostrato tutta la propria ignoranza presentando una mozione vergognosa per il ritiro del patrocinio del Comune di Bari al Bari Pride di sabato prossimo 21 giugno In tanti anni, non è mai success Vai su Facebook

Fratelli d’Italia e parenti di Lupiae: con il Cda torna la logica di spartizione; Radioterapia Oncologica Lecce, ispezione di Pagliaro: “Macchinari guasti, trattamenti sospesi. Pazienti senza cure. Quando i nuovi acceleratori?&rdqu; Danilo Veiga è il fratello di Renato Veiga? Sono parenti? Chi è il terzino del Lecce titolare nell'anticipo contro la Juventus.

Elezioni, in Lombardia Fratelli d’Italia blinda (oltre ai big) parenti, ex berlusconiani e indagati - Il Fatto Quotidiano - Elezioni politiche 2022 Elezioni, in Lombardia Fratelli d’Italia blinda (oltre ai big) parenti, ex berlusconiani e indagati ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Parenti d'Italia, qualche esponente del mondo delle professioni e tanti quadri di partito: ecco le liste di Fratelli d'Italia - HuffPost Italia - Sono state chiuse nel pomeriggio le liste di Fratelli d'Italia per le elezioni europee. Riporta huffingtonpost.it