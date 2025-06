Frane sulla strada regionale di Cogne paese isolato

Un anno dopo l’alluvione che aveva isolato Cogne, la natura si ripresenta, causando due frane sulla strada regionale n. 47. La perturbazione ha provocato smottamenti e interruzioni, mettendo a rischio la sicurezza dei residenti e dei viaggiatori. Durante la notte, un'auto rimasta bloccata è stata salvata grazie all’intervento tempestivo del soccorso alpino. La situazione resta critica: l’attenzione deve rimanere alta.

A un anno esatto dall'alluvione che ha isolato Cogne per alcune settimane, questa notte sono cadute due frane sulla strada regionale n. 47 che collega la località del Gran Paradiso con il fondo valle. Sulla zona si è abbattuta una perturbazione che ha provocato due importanti smottamenti e l'interruzione della viabilità. Durante l'evento un'auto è stata bloccata e i passeggeri sono stati recuperati da una operazione congiunta del soccorso alpino valdostano e dei vigili del fuoco e trasportati nel vicino comune di Aymaville. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Frane sulla strada regionale di Cogne, paese isolato

In questa notizia si parla di: frane - strada - regionale - cogne

"Val d’Aneva, strada disastrata". Slalom dei residenti tra le frane - La strada provinciale Val d’Aneva, un affascinante collegamento tra Vergato e Castel d’Aiano, è ormai teatro di un vero e proprio slalom tra frane e dissesti.

Bus in corsa si incendia sull’A16 Napoli-Bari: 28 passeggeri fuggono a piedi in autostrada Vai su Facebook

Frane sulla strada regionale di Cogne, paese isolato; Chiusa la strada regionale per Cogne dopo la caduta di due frane; Frane sulla strada regionale di Cogne, paese isolato.

Frane sulla strada regionale di Cogne, paese isolato - A un anno esatto dall'alluvione che ha isolato Cogne per alcune settimane, questa notte sono cadute due frane sulla strada regionale n. Come scrive ansa.it

Frane sulla strada, chiusa la regionale 47 per Cogne - I temporali della notte sono stati particolarmente intensi in località Chevril dove si sono verificati due smottamenti che hanno ostruito la carreggiata per circa 800 metri ... Riporta rainews.it