Franco De Lorenzi nuovo Coordinatore degli Ordini degli Architetti del Sud

Un nuovo capitolo si apre per gli architetti del Sud Italia con Franco De Lorenzi, nominato nuovo coordinatore degli Ordini. La recente assemblea presso la sede di Napoli ha rappresentato un punto di partenza fondamentale per rafforzare la collaborazione tra i 25 ordini delle regioni meridionali. Con un focus su innovazione e sostenibilità , i leader del settore si sono confrontati in un clima di entusiasmo e visione condivisa, aprendo così le porte a un futuro più luminoso per l’architettura nel Mezzogiorno.

Si è svolta presso la nuova sede dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia in via Brin, una giornata di confronto e lavoro che ha riunito, nell’ambito del Coordinamento degli Ordini del Sud Italia, 25 Ordini delle regioni del Mezzogiorno. I lavori sono stati aperti dai saluti e dall’introduzione del presidente dell’Ordine ospitante, Lorenzo Capobianco, che ha sottolineato l’importanza di momenti di dialogo strutturato tra gli Ordini per consolidare una visione politica condivisa e rafforzare il ruolo dell’architetto nelle trasformazioni in corso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: ordini - architetti - franco - lorenzi

È Franco De Lorenzi il nuovo Presidente dell’Ordine Architetti PPC della Provincia di Lecce. Nel primo Consiglio svoltosi giovedì 5 giugno 2025, indicati anche segretario Danilo Rosario Pastore e tesoriere Katy Tundo. Compongono il rinnovato Consiglio dell’ Vai su Facebook

Franco De Lorenzi nuovo Coordinatore degli Ordini degli Architetti del Sud; Franco De Lorenzi è il nuovo presidente dell’Ordine Architetti PPC della Provincia di Lecce; Design della luce: il 15 giugno un convegno e una mostra rivisitano la tradizione legata al solstizio d’estate.

Franco De Lorenzi è il nuovo presidente dell’ordine architetti Ppc della provincia di Lecce - È l’architetto Franco De Lorenzi il nuovo Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, P. Si legge su lecceprima.it

È morto Franco Lorenzi re dei “moleti” rendenesi - La Val Rendena piange la scomparsa improvvisa di Franco Lorenzi “Culinac’” di 85 anni, indiscusso re di rasoi e oggetti da barba. giornaletrentino.it scrive