Francis Kaufmann ora la procura indaga per possibile truffa ai danni dello Stato sul film Stelle della Notte

Le recenti indagini su Francis Kaufmann rivelano un quadro complesso e inquietante. Oltre al noto caso di omicidio, ora la procura sta approfondendo una possibile truffa ai danni dello Stato legata al film "Stelle della Notte", finanziato con oltre 800 mila euro di tax credit ma mai distribuito. Un intreccio di sospetti che potrebbe sconvolgere ulteriormente il panorama cinematografico italiano, lasciando il pubblico e le autoritĂ con molte domande senza risposta.

Francis Kaufmann potrebbe esser coinvolto in un’altra inchiesta, oltre a quella per omicidio sulla morte di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, ritrovate senza vita a Villa Pamphili. Gli inquirenti effettueranno verifiche, dopo l’acquisizione di atti presso il Mic, sulla vicenda relativa al finanziamento tramite tax credit da oltre 800 mila euro per la realizzazione del film “Stelle della Notte”, mai distribuito e probabilmente mai realizzato. Una vicenda scoperchiata da Open dove l’uomo potrebbe comparire coinvolto, anche come parte lesa, per truffa o tentata truffa ai danni dello Stato. 🔗 Leggi su Open.online

