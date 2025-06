Francis Kaufmann fari puntati sul film mai realizzato

Il mistero avvolge ancora il caso di Francis Kaufmann, coinvolto in un omicidio che ha sconvolto Roma. Fari puntati sul film mai realizzato, un possibile chiave per svelare i motivi e le circostanze di questa tragedia. Le indagini dei pm capitolini, dopo aver acquisito nuovi elementi, potrebbero aprire un nuovo fronte intrigante, dando una svolta decisiva alle ricerche della veritĂ .

Un possibile nuovo fronte di indagine potrebbe aprirsi intorno al caso di Francis Kaufmann, al momento accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, di 11 mesi, trovate morte il 7 giugno a Villa Pamphili. Infatti, i pm capitolini dopo aver acquisito. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Rexal Ford, il vero nome è Charles Francis Kaufmann: la "nuova" identità presa nel 2019. Chi è davvero il presunto killer di Villa Pamphilj - Rexal Ford, conosciuto ufficialmente come Charles Francis Kaufmann, ha fatto parlare di sé nel 2019 con una nuova identità che ha nascosto un passato oscuro.

Rexal Ford in Italia con una barca privata, faro sulla rete di contatti - Agenzia ANSA - Nuove tracce emerse in queste ore, disseminate da Francis Kaufmann alias Rexal Ford, cominciano a delineare l'intricato tragitto compiuto dal 46enne californiano in questi ultimi mesi. Da ansa.it

Omicidio di Villa Pamphili, colpo di scena e la vera identità dell'uomo accusato. - Adnkronos - Si chiama Francis Kaufmann e non Rexal Ford l’uomo fermato in Grecia per l'omicidio della bimba di sei mesi trovata morta a villa Pamphili a Roma, a pochi metri dal corpo della madre. Lo riporta adnkronos.com