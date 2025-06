Francis Kaufmann fari accesi sugli 800mila euro di fondi pubblici per il film del presunto killer | si indaga per truffa

Un nuovo capitolo si apre nell’indagine che scuote l’Italia: oltre al duplice omicidio di Anastasia Trofimova e Andromeda, si indaga ora sui 800mila euro di fondi pubblici destinati a un film mai realizzato di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford. La pista della truffa ai danni dello Stato potrebbe portare a sviluppi clamorosi, rivelando un mosaico di inganni e malaffare che coinvolge il mondo del cinema e della giustizia.

Un nuovo filone d’inchiesta parallelo a quello sul duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda, potrebbe presto essere aperto su una possibile truffa ai danni dello Stato legata al film mai girato da Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, attualmente detenuto in Grecia e atteso. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: kaufmann - film - francis - fari

Villa Pamphili, la tela di bugie di Kaufmann: “Il film che si diceva pronto girare intitolato Food Fight” - Nel cuore di Villa Pamphili si intrecciano segreti e misteri con la nuova rivelazione di Kaufmann, produttore londinese coinvolto in un inquietante scambio.

Francis Kaufmann, fari puntati sul film mai realizzato https://ift.tt/pvuJX0n Vai su X

Francis Kaufmann, fari puntati sul film mai realizzato; Francis Kaufmann, fari accesi sugli 800mila euro di fondi pubblici per il film del presunto killer: si indaga per truffa.

Francis Kaufmann, fari accesi sugli 800mila euro di fondi pubblici per il film del presunto killer: si indaga per truffa - In corso accertamenti anche su una società di produzione cinematografica di Roma: l'amministratore non è indagato, ma si cercano i flussi di denaro che potrebbero coinvolgere il 46enne americano ... today.it scrive

Francis Kaufmann, fari puntati sul film mai realizzato - L'uomo accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, di 11 mesi potrebb ... Come scrive romatoday.it