Francia-Italia 54-69 | highlights Eurobasket femminile Zandalasini da 20 punti

Un emozionante traguardo per il basket femminile italiano: l’Italia conquista il bronzo all’Europeo battendo la Francia 69-54 al Pireo, grazie a prestazioni straordinarie di Zandalasini, che ha segnato 20 punti. Una vittoria che testimonia il talento e la determinazione delle nostre giocatrici, pronte a scrivere nuove pagine di storia. Il successo di oggi rappresenta un'ispirazione per tutto lo sport italiano, dimostrando che la passione può superare ogni ostacolo, e si conclude con un meritato sorriso.

L'Italia conquistano la medaglia di bronzo all'Europeo femminile battendo la Francia 69-54 nella finale per il terzo posto al Peace and Friendship del Pireo, in Grecia. Stella delle azzurre anche nella sfida contro la Francia si è confermata Cecilia Zandalasini che ha messo a referto 20 punti seguita da Costanza Verona con 11 e Lorela Cubaj con 10. 🔗 Leggi su Gazzetta.it