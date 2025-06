Francesca Cipriani e Alessandro Rossi DJ lanciano MARYLIN | il nuovo singolo ironico e ballabile dell’estate 2025

Il brano, un mix di ironia e ritmo contagioso, promette di diventare la colonna sonora dell'estate 2025. Con il loro stile unico, Francesca Cipriani e Alessandro Rossi DJ ci invitano a sorridere e ballare, dimostrando che ridere, in sostanza, è una cosa seria. Preparati a lasciarti coinvolgere da una melodia che unisce leggerezza intelligente e divertimento: MARYLIN è il singolo che non può mancare nella tua playlist estiva.

"Ridere, in sostanza, è una cosa seria": con questo motto prende vita MARYLIN, il nuovo singolo estivo di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi DJ, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Novalis Music. MARYLIN: il nuovo brano di Francesca Cipriani tra ironia, ritmo e leggerezza intelligente. Il nuovo singolo MARYLIN è una canzone pop allegra e coinvolgente che mescola ironia e ritmo, perfetta per animare l'estate 2025. Il brano, firmato da Francesco Gazzè, Francesco De Benedittis e dai giovani autori MagriniPascucci, è stato pensato su misura per Francesca Cipriani, volto iconico della televisione italiana.