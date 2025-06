Francesca Chillemi è incinta | secondo figlio in arrivo per l'attrice

Francesca Chillemi, ex Miss Italia 2003 e amata protagonista delle fiction italiane, è in dolce attesa del suo secondo figlio. Durante il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, ha sorpreso tutti sfilando sul red carpet con un elegante abito bianco che sottolineava con grazia il pancione già visibile. La sua scelta di stile, raffinata e quasi nuziale, ha attirato l’attenzione di fan e media, confermando il suo fascino e la sua felicità in questa nuova avventura.

Francesca Chillemi, ex Miss Italia 2003 e volto noto delle fiction italiane, è incinta. L'attrice si prepara a diventare mamma per la seconda volta e ha svelato la dolce attesa durante il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, sfilando sul red carpet con un elegante abito bianco di pizzo, aderente, che metteva in risalto il pancione già evidente. La scelta del look, raffinato e vagamente nuziale, ha attirato l'attenzione di fan e fotografi, che hanno inondato i social di messaggi di auguri e complimenti.

