Francavilla in lutto per la prematura scomparsa di Claudia Nicolini | Il tuo sorriso non si spegnerà mai

Francavilla in lutto per la prematura scomparsa di Claudia Nicolini, un cuore gentile e un sorriso che non si spegnerà mai. La comunità si stringe alla famiglia di questa donna di soli 43 anni, madre di due figli, che ci lascia troppo presto. La triste notizia ha commosso tutti, ricordando quanto la vita sia fragile e preziosa. In questo momento di dolore, il ricordo di Claudia resterà vivo nei nostri cuori e nelle nostre menti.

Profonda commozione a Francavilla al Mare per la prematura scomparsa di Claudia Nicolini. Madre di due figli, aveva soltanto 43 anni. La notizia della sua dipartita si è diffusa ieri in serata. La donna da tempo soffriva di alcune patologie cardiache e aveva in programma all'ospedale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: francavilla - prematura - scomparsa - claudia

Francavilla in lutto per la prematura scomparsa di Claudia Nicolini: "Il tuo sorriso non si spegnerà mai" https://ift.tt/ahRNzmr https://ift.tt/Bqy3FVK Vai su X

Muore a 40 anni Claudia Allegrino, figlia del presidente regionale Ascom.

Francavilla, ragazzina di 14 anni scomparsa da casa: è allarme - Il Messaggero - Una ragazza di 14 anni si è allontanata due giorni fa dalla sua abitazione a Francavilla al Mare (Chieti), in via Tirino, senza più farvi ritorno. Secondo ilmessaggero.it

Quattordicenne scomparsa, ritrovata Maria Cristina - Fanpage.it - La quattordicenne Maria Cristina Macu, il cui volto era apparso in numerosi appelli sul web, sta bene. Da fanpage.it