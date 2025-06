Fotofinsh plusvalenze Trani sentenzia | Solo Abraham non risolve molto

Nel cuore della Roma, la cessione di Abraham rappresenta un passo cruciale per rispettare le stringenti regole del settlement agreement con l’Uefa. Tuttavia, secondo Ugo Trani, questa mossa da sola non basta: altre cessioni saranno indispensabili per evitare sanzioni. Il calciomercato e le plusvalenze restano i temi caldi, mentre la finestra di mercato si avvicina al suo epilogo. La sfida della Roma è ancora tutta da giocare, e il tempo stringe.

Calciomercato e plusvalenze sono i due temi di maggior interesse in casa Roma, che ha necessità di rispettare, entro la mezzanotte, i paletti imposti dal settlement agreement firmato con l'Uefa. A dare una grande mano ai giallorossi dovrebbe essere la cessione di Abraham, che sembrerebbe essere sempre più vicina alla fumata bianca. Per non incorrere in sanzioni serviranno però altre cessioni, così come spiegato anche da Ugo Trani a TeleRadioStereo: " Dobbiamo ancora vendere qualcuno, perché con la sola plusvalenze di Abraham non si risolve molto. Nessuna cessione è esclusa. Per acquistare, bisogna prima abbassare i costi: se vendi N'Dicka, puoi prendere due giocatori da 20 milioni.