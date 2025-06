Foto della droga nel telefono così il pusher finisce in manette per un controllo stradale

Nel cuore di Milano, un semplice controllo stradale si trasforma in un caso di polizia: le foto di droga nel telefono tradiscono un pusher e portano al sequestro di quasi nove chili di sostanze illegali. La scoperta improvvisa mette fine a un'attività illecita, dimostrando ancora una volta come la tecnologia possa essere un'arma potente contro il crimine. La vicenda ci ricorda l'importanza della vigilanza e delle forze dell'ordine nel mantenere la città sicura.

Milano, 30 giugno 2025 – Fermato per u n controllo in auto, viene tradito dalle numerose foto di droga conservate nel telefono. E così in casa la polizia gli trova e sequestra quasi nove chili di droga. E' successo ieri pomeriggio a Milano. L'uomo, italiano di 45 anni, viaggiava a bordo di una Fiat Panda grigia, quando è stato fermato dalla volante della questura all'angolo tra via Litta Modignani e via Bovisasca. Alla vista degli agenti, il 45enne si è molto agitato e ha iniziato a tremare. Nel frattempo il suo telefono continuava a squillar e. Analizzandolo, i poliziotti hanno trovato diverse immagini di droga e nel suo marsupio una dose di cocaina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it