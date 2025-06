FOTO | Camion incastrato sotto all'arco del Grano.

Un episodio sorprendente ha interrotto il ritmo quotidiano di Monterchi: un camion rimasto incastrato sotto l'arco del Grano, un'icona architettonica della zona. Dopo ore di lavoro intenso e coordinato, le squadre di soccorso sono riuscite a liberare la strada, ripristinando la circolazione e prevenendo potenziali disagi futuri. Un incidente che ci ricorda quanto sia fondamentale la prudenza e la preparazione nelle operazioni di trasporto lungo i percorsi storici.

