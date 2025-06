foto aperto al transito il nuovo viadotto della ss369 appulo fortorina

Un passo importante per la mobilità del Beneventano: oggi, il nuovo viadotto ‘V01’ sulla SS369 “Appulo Fortorina” è stato ufficialmente aperto al transito. Questo capolavoro di ingegneria, demolito e ricostruito ex novo, promette di migliorare significativamente la sicurezza e i collegamenti della zona. Un risultato che segna un progresso concreto per il territorio e i suoi abitanti, portando avanti lo sviluppo infrastrutturale con entusiasmo e visione futura.

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 giugno, Anas (Gruppo FS Italiane) ha aperto al transito, il nuovo viadotto 'V01', in corrispondenza del km 13,300 della SS369 " Appulo Fortorina ", a San Bartolomeo in Galdo, nel beneventano. All'incontro tenutosi in occasione della messa in esercizio della nuova opera, demolita e ricostruita ex novo, hanno preso parte, tra gli altri, i Sottosegretari di Stato al MIT Tullio Ferrante ed Antonio Iannone, il Responsabile di Anas Campania, Nicola Montesano ed il Sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli. L'intervento si inserisce in un più ampio piano di manutenzione programmata dell'investimento complessivo di circa 6,2 milioni di euro – che ha interessato altri due viadotti ('V02' e 'V03'), già fruibili.