Fosso, conferme per Casolla e Kieremateng. In partenza Camilloni e forse Procaccini.

Il Fossombrone si prende un meritato momento di pausa, ma l’attenzione non si ferma. Mentre i direttori Meschini e D’Anzi esplorano il mercato in vista delle prossime mosse, il presidente Nardini sorveglia attentamente ogni movimento. Tra conferme, partenze e possibili innesti, il club si prepara a scrivere il prossimo capitolo della stagione. La strategia è chiara: rafforzare la rosa e mantenere alta la competitività, perché il futuro si costruisce anche nelle pause.

Momento di riposo (ampiamente meritato) quello del Fossombrone, anche se non tutti si godono le ferie, è il caso dei direttori Meschini e D’Anzi che stanno sondando secondo le esigenze del neo mister Giuliodori il mercato e del presidente Nardini che monitora tutti i movimenti in entrata e in uscita. I due direttori tecnici oltre a puntare su qualche over che compensi le partenze stanno vagliando le rose delle squadre Primavera di società professionistiche per reperire degli under adatti alla categoria. Sul tema delle partenze oramai è ufficiale quella di Nicola Camilloni, difensore (classe 1997) destinato alla K Sport Montecchio Gallo (Eccellenza) e forse di Luca Procacci (classe 1995) jolly di centrocampo e di difesa che ha richieste, così come le ha l’attaccante Broso e altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it