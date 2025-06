Fortissima scossa di terremoto avvertita in tutta Napoli

Una potente scossa di terremoto ha scosso Napoli, avvertita chiaramente da Vomero a Chiaia. Mentre gli sismogrammi dell'Ingv sono ancora in aggiornamento, i testimoni riferiscono un movimento intenso, probabilmente superiore al 4°, superficiale e di breve durata. La città si stringe nel timore e nella solidarietà, pronti a rispondere a questa emergenza con forza e unità. Resta sintonizzato per aggiornamenti e consigli utili.

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutta Napoli poco prima delle 12.50. Il movimento tellurico avvertito distintamente dal Vomero a Chiaia - fermo l'aggionamento dei sismogrammi dell'Ingv, ma potrebbe essere stata una scossa almeno del 4° e superficiale, dal momento che l'onda. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: scossa - terremoto - avvertita - tutta

Forte Scossa di Terremoto a Napoli, avvertita anche in tutta la provincia. - Una forte scossa di terremoto ha colpito Napoli, avvertita chiaramente anche in tutta la provincia. I Campi Flegrei hanno tremato, provocando preoccupazione tra i residenti.

Nuova scossa di terremoto oggi a Napoli: avvertita da gran parte della popolazione Vai su Facebook

Scossa di terremoto avvertita a Catanzaro; Terremoto nello Stretto di Messina: la scossa avvertita in tutta la città e in provincia; Forte scossa di terremoto con magnitudo 4.8 avvertita anche a Catania.

Forte scossa di terremoto a Napoli avvertita in tutta la città: gente in strada - Ancora non ci sono rilevazioni ufficiali da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Scrive msn.com

Terremoto oggi, 30 giugno 2025 San Giovanni in Fiore (CS) M 2.2/ Ultime Ingv: avvertito anche a Castelsilano - Oltre a San Giovanni in Fiore, il terremoto oggi potrebbe aver avuto un’eco anche nei centri di Castelsilano, Cotronei, ... Segnala ilsussidiario.net