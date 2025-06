Forti temporali dalla mezzanotte scatta il bollino giallo su tutta la provincia di Piacenza

Prepariamoci a una giornata di intense emozioni con i forti temporali previsti dalla mezzanotte in tutta la provincia di Piacenza. La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un bollino giallo, segnalando condizioni meteorologiche avverse per le prossime 24 ore. È fondamentale rimanere aggiornati e adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza di tutti. Perché, quando il cielo si fa scuro, la prudenza è la nostra migliore alleata.

. A diramare l’allerta meteo la protezione civile dell’Emilia-Romagna, con un bollettino valido per 24 ore, a partire dalla mezzanotte di martedì 1° luglio. Giornata in cui – si legge nell’avviso -. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

