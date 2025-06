Forte terremoto di magnitudo 4.6 ai Campi Flegrei avvertito in tutta la provincia di Napoli

Un terremoto di magnitudo 4.6 ai Campi Flegrei ha scosso la provincia di Napoli, lasciando un segno indelebile nella giornata di oggi. L’evento, avvertito a Napoli e nei dintorni, rappresenta la scossa più forte mai registrata in questa zona, un richiamo alla fragilità del nostro territorio e alla necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza sismica. Resta aggiornato per scoprire quali misure siano state adottate in risposta a questa emergenza naturale.

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata dall'Ingv ai Campi Flegrei oggi 30 giugno 2025 ed è stata avvertita anche a Napoli. La scossa, delle ore 12.47, è avvenuta a una profondità di 5 km: è la più forte, assieme a quella di marzo 2025, mai registrata dai rilevatori. Tra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Forte Scossa di Terremoto a Napoli, avvertita anche in tutta la provincia. - Una forte scossa di terremoto ha colpito Napoli, avvertita chiaramente anche in tutta la provincia. I Campi Flegrei hanno tremato, provocando preoccupazione tra i residenti.

