Forte scossa di terremoto | verifiche alle strade anche nel casertano

Dopo la potente scossa di terremoto che ha interessato i Campi Flegrei, con la magnitudo più elevata degli ultimi 40 anni, si moltiplicano le verifiche nelle strade del Casertano. Tecnici Anas stanno attentamente monitorando arterie strategiche come la statale 7 Quater Via Domitiana, la statale 686 di Quarto e la 162dir, per garantire sicurezza e ripristinare rapidamente la normale viabilità. La priorità è tutelare cittadini e infrastrutture, assicurando un intervento tempestivo e accurato.

Verifiche strutturali anche ad alcune arterie che attraversano il casertano dopo il terremoto ai Campi Flegrei, con la magnitudo più alta registrata negli ultimi 40 anni. I tecnici Anas hanno proceduto a monitorare la statale 7 Quater Via Domitiana, la statale 686 di Quarto, la statale 162dir. 🔗 Leggi su Casertanews.it

