Forte scossa di terremoto l’Italia trema ancora | tanta paura tra i residenti

È tornata la paura in Italia con una scossa di terremoto che ha interrotto la quotidianità di migliaia di persone alle 12.47 in punto. Un boato improvviso, poi le vibrazioni sotto i piedi e le pareti che sembravano ondeggiare: sono bastati pochi secondi per scatenare il panico. Tantissimi cittadini si sono riversati in strada, molti hanno interrotto il lavoro, altri hanno afferrato i figli e sono corsi giù per le scale. Il sisma è stato avvertito nitidamente non solo nel capoluogo campano, ma anche in tutta l'area metropolitana. I primi dati parlano chiaro: l'energia sprigionata è stata rilevante e diffusa.