Forte scossa di terremoto in Italia | tanta paura tra i residenti

Una potente scossa di terremoto ha scosso l'Italia, scatenando comprensibile paura tra i cittadini. Alle 12:47, il violento movimento sismico ha fatto tremare strutture e animi, spingendo molti a uscire immediatamente di casa. Le testimonianze sui social sono cariche di emozione: “Il divano dondolava” e “tutto tremava”, descrivendo un momento di grande shock. La sicurezza e la solidarietà sono ora più essenziali che mai.

Una forte scossa di terremoto ha colpito oggi l’Italia, alle 12:47, generando momenti di paura in diverse aree urbane. Tanti cittadini sono corsi in strada, spaventati dal violento movimento sismico avvertito anche ai piani bassi. Sui social si moltiplicano le testimonianze: “È stato tutto velocissimo, il divano dondolava”, ha scritto un utente, mentre un altro racconta: “Ha iniziato a tremare l’intera casa, i lampadari sbattevano contro il soffitto”. Nessuna scossa prolungata, ma un singolo colpo secco, intenso, che ha provocato il panico in scuole, negozi e uffici. Le linee dei vigili del fuoco e della Protezione civile sono state inondate di chiamate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Forte scossa di terremoto in Italia: tanta paura tra i residenti

In questa notizia si parla di: forte - scossa - terremoto - italia

Forte Scossa di Terremoto a Napoli, avvertita anche in tutta la provincia. - Una forte scossa di terremoto ha colpito Napoli, avvertita chiaramente anche in tutta la provincia. I Campi Flegrei hanno tremato, provocando preoccupazione tra i residenti.

Forte #terremoto alle 12:47 Epicentro: Campi Flegrei Magnitudo: 4.6 Profondità : 4.9 km Dettagli: http://terremoti.ingv.it/event/43270472 Aiuta questo progetto ?: http://patreon.com/TerremotiinItalia… Vai su X

Terremoto, Forte Scossa di Magnitudo 5.1 colpisce la zona di...Altro... Vai su Facebook

Napoli, forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei; Forte scossa di terremoto al largo di Creta: magnitudo 5.9. Avvertita anche in Italia; Forte terremoto in Croazia di magnitudo 5.2, sentita in Italia: segnalazioni da Friuli, Veneto e Marche.

Terremoto a Napoli, epicentro a Bacoli: la scossa e la magnitudo. «La stanza tremava» - Una forte scossa di terremoto è stata avvertita oggi, lunedì 30 giugno, alle 12:47, in diverse zone di Napoli e dell’area flegrea. Segnala leggo.it

Terremoto oggi a Napoli, scossa di magnitudo 4.6 - Terremoto a Napoli, le scosse precedenti Una prima lieve scossa era stata avvertita il 25 giugno alle ore 17:01 nell’area dei Campi Flegrei. Si legge su ilmessaggero.it