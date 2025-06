Forte scossa di terremoto | crolla costone di Punta Pennata Stop agli esami di maturità in alcuni istituti

Una potente scossa di terremoto di magnitudo 4.6 ha colpito i Campi Flegrei, causando crolli e interruzioni. L'epicentro in mare a Bacoli ha provocato il crollo di parte del costone di Pennata, creando momenti di preoccupazione tra residenti e autorità . In conseguenza di quanto accaduto, alcuni istituti hanno deciso di sospendere temporaneamente gli esami di maturità . La sicurezza resta la priorità in queste day critical moment.

La scossa di terremoto di magnitudo 4.6 delle ore 12.47 con epicentro in mare (a una profondità di 5 km), nei Campi Flegrei, precisamente a Bacoli, ha provocato dei danni. E' infatti crollata parte del costone dell'isolotto di Pennata sul versante di Nisida. L'area è al momento interdetta alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

